المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامهم بالتزوير بأوراق رسمية وتقليد الأختام بمنطقة التجمع الخامس.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في أوراق رسمية في التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 144469لسنة 2023 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2506 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهمين "محمود.ع"، "داليا. م"، "حسام. ي"، بالتزوير في بعض الأوارق الخاصة بإحدى شركات المقاولات الخاصة، وتقليد شعار الجمهورية بالشركة لتسهيل بعض الأوارق الخاصة بالشركة، وعقب اكتشاف ارتكاب المتهمين الواقعة، تم القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.