أول تعليق من رئيس "ماسبيرو" على احتفال مصور التلفزيون بفوز الأهلي على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس الإذاعة والتلفزيون، على واقعة احتفال مصور التلفزيون المصري بفوز فريق الأهلي خلال المباراة التي جمعته بفريق بيراميدز أمس الإثنين.

وخلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أكدت فاروق تمسك التلفزيون المصري بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الإعلامي، والابتعاد عن التعصب والتحيز لأي طرف على حساب الآخر.

وأعربت فاروق، عن استيائها من تصرفات المصور خلال اللقاء الرياضي، مؤكدة أنها تمثل خروجا عن القواعد والأخلاقيات المتبعة في التلفزيون المصري.

وأضافت بأن هذا السلوك لا يتماشى مع مبادئ المبنى الذي يسعى دوما للحفاظ على الحيادية والشفافية أثناء تغطية الأحداث الرياضية وإيصال المحتوى للمشاهد بكل صدق ونزاهة.

وطالبت فاروق جميع الإعلاميين والعاملين في التلفزيون المصري بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وتطبيق المعايير المهنية التي حددتها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي، وعدم الانجرار وراء العواطف والانتماءات الشخصية، لأن الإعلام رسالة تقوم على الصدق والتوازن والموضوعية.

وكان المصور التابع للتلفزيون المصري قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل بحماس شديد بفوز فريق الأهلي عقب انتهاء المباراة، وهو ما اعتبرته بعض الجماهير تجاوزا مهنيا وانحيازا لطرف دون الآخر، وأدى ذلك إلى موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد قدم المصور اعتذارا عما بدر منه، متعهدا بعدم تكرار ذلك مستقبلا.