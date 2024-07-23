رغم وفاته.. العميد الأسبق لدار علوم المنيا ضمن لجنة مناقشة رسالة دكتوراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يناقش الباحث عبدالقادر عبدالفتاح جمعة مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، رسالة الدكتوراه الخاصة به والتي تحمل عنوان "أثر فهم المقاصد الشرعية في تعزيز السلم والعيش المشترك"، بكلية دار العلوم بجامعة المنيا.

ويرأس لجنة المناقشة والحكم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، وتتكون من الدكتور محمد عبدالرحيم محمد العميد الأسبق لكلية دار العلوم المنيا، الذي وافته المنية قبل عدة أيام، و الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عزت شحاتة كرار أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، مناقشا داخليا.

ورغم وفاة الدكتور محمد عبدالرحيم محمد العميد الأسبق لكلية دار العلوم المنيا، منتصف يوليو الجاري، إلا أن لجنة المناقشة أصرت على وضع اسمه تكريما له.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه تم الإبقاء على اسم محمد عبدالرحيم محمد العميد الأسبق لكلية دار العلوم المنيا، ضمن لجنة المناقشة رغم وفاته، وفاء له.