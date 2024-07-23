تامر أمين: الشيبي كان عايز ينتقم.. واللي عمله مروان حمدي يعاقب عليه القانون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

شن الإعلامي تامر أمين هجوما لاذعا على اللاعبين محمد الشيبي ومروان حمدي، بنادي بيراميدز، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز أمس الإثنين.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على شاشة قناة النهار، انتقد تامر أمين سلوك اللاعب محمد الشيبي خلال المباراة، قائلا إنه تعمد إيذاء لاعب الأهلي حسين الشحات بطريقة وحشية أشبه بالمصارعة وليس بكرة القدم.

وأضاف أمين، أن تصرف الشيبي يستحق الطرد المباشر وإيقاف لأكثر من مباراة جزاء له على خشونته المتعمدة، معقبًا: "مش عايز أبقي قاسي على الشيبي رغم أنه كان قاسي على الشحات لأنها كانت لعبه كونغ فو مش كرة دي لعبه حد عايز يبطل الشحات الكرة خالص".

وأكمل مقدم "آخر النهار": "الشيبي كان مستفز ومش مهيأ وما صدق لقا الشحات فقال يطلع اللي جواه كله من غل، ده كان عايز ينتقم وبس"، متابعًا: "اللي حصل ده نتيجة فشل إتحاد الكرة لمعالجة المسألة واللي وصل الموضوع لمشاحنات وخناقة".

وفي سياق متصل، أدان تامر أمين انفعال المهاجم مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز وتلفظه بعبارات تسيء للنادي الأهلي وجمهوره، وذلك عقب خسارة فريقه أمام الأهلي.

وأكد أمين أن هذه التصرفات تخرج عن الروح الرياضية وتتعارض مع الآداب والسلوكيات العامة ولا ينبغي القبول بها تحت أي ظرف من الظروف.

ودعا أمين وسائل الإعلام والمسؤولين عن المشهد الرياضي في مصر للتصدي بقوة لمثل هذه السلوكيات المشينة، والعمل على تعزيز القيم الرياضية المبنية على الاحترام المتبادل واللعب النظيف وترسيخ ثقافة قبول الهزيمة بروح رياضية.