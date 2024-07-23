استشاري تغذية علاجية: 80% من هرمون النمو لدى الأطفال يُفرز خلال هذا الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة ندى بهاء، استشاري التغذية العلاجية، إنه يوجد 3 هرمونات مسئولة عن النمو لدى الأطفال، وهي هرمونات النمو والغدة والبلوغ، مؤكدة أهمية النوم العميق مبكرًا.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر قناة dmc، أن 80% من هرمون النمو يُفرز خلال فترة النوم، والتغذية السليمة تؤثر على النمو لدى الأطفال بشكل كبير للغاية، إضافة إلى النوع، فالولد يكون أطول من البنت، لافتة إلى أن الرياضة لها تأثير إيجابي على نمو الشخص وزيادة طوله.

وأوضحت، أن الجلوس بشكل صحيح، بحيث يكون الظهر مفرودًا، فضلا عن اللعب خارج المنزل لمد الجسم بفيتامين D من العادات التي تساعد على نمو وزيادة طول الأطفال بصورة صحيحة.

وأشارت، إلى أن هناك بعض الأنظمة الغذائية التي تؤثر بالسلب على نمو وزيادة طول الشخص، والبعض الآخر يساعد على النمو بشكل صحيح وسريع، مؤكدةً أن الدهون حول منطقة البطن تقلل نمو الهرمون المسئول عن ذلك.