مؤتمر صحافي في مطرانية سيدة النجاة للإعلان عن برنامج زيارة البطريرك العبسي الى الأبرشية

عقد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم ورئيس اللجنة الأسقفية ليوبيل ثلاثمائة عام من الشركة مع الكرسي الرسولي البروفسور يوسف بخاش مؤتمراَ صحافياً في مطرانية سيدة النجاة للإعلان عن برنامج زيارة البطريرك يوسف العبسي الى ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في شهر آب المقبل، ضمن الإحتفالات بيوبيل ثلاثمائة عام من الشركة مع الكرسي الرسولي.

ولفت المطران ابراهيم، الى أنه "بكل احترام وتقدير، أود أن أرحب بكم جميعًا في مطرانية سيدة النجاة. إنه لشرف كبير لي أن أعلن عن مناسبة تاريخية هامة في حياة كنيستنا الرومية الملكية الكاثوليكية: هذه السنة نحتفل بذكرى اليوبيل الـثلاثمئة لإعادة الوحدة مع الكرسي الرسولي الروماني الذي تم في العام 1724".

وأكد أنه "لمن دواعي سروري أن أعلن عن زيارة البطريرك يوسف العبسي إلى زحلة في هذه المناسبة التاريخية من بعد ظهر يوم الجمعة 23 آب وحتى مساء يوم الأحد 25 آب 2024. لقد كان غبطته دائمًا مثالاً للقيادة الروحية والرعاية الأبوية، وقدوة في الالتزام بتعزيز الوحدة والتفاهم بين جميع أبناء الكنيسة وباقي الكنائس".

ورأى أن "حضوره بيننا في هذه الذكرى سوف يعكس أواصر المحبة والإيمان المشترك التي تجمعنا مع باقي الكنائس الكاثوليكية والعمل لتحقيق الوحدة الكاملة التي نصبوا اليها مع باقي الكنائس".

وتابع" نحن على ثقة بأن هذه الزيارة ستكون فرصة لتجديد العهد مع القيم الإيمانية والتقاليد العريقة التي توحدنا. ونتطلع إلى الاستماع إلى كلمات غبطة البطريرك وتوجيهاته الروحية التي ستضفي على هذه المناسبة أهمية إضافية وتلهمنا جميعًا مواصلة العمل من أجل تعزيز الوحدة والسلام".

بدوره، أشار البخاش، الى أن "النشاطات التي تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة وبالتشاور مع الأباء الأجلاء وسيادة المطران إبراهيم إبراهيم تتمحور أولاً واساساً حول لقاءات روحية مع غبطة ابينا البطريرك وثانياَ حول تسليط الضوء على 300 سنة من تاريخ أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع وعلى الرسالة والدور المحوري والمصيري الذي لعبته في زحلة والبقاع".

وتحدث البخاش عن البرنامج الرسمي للزيارة الذي اتى على الشكل التالي:

يوم الجمعة 23 آب 2024

- الساعة الرابعة بعد الظهر: لقاء الشبيبة من كل ابرشيات لبنان واستقبال غبطة البطريرك العبسي.

- الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر: قداس احتفالي يحتفل به غبطة البطريرك مخصص للشبيبة الملكية اللبنانية.

- الساعة السادسة مساء: جولة للشبيبة للتعرف على مطرانية سيدة النجاة ( الكاتدرائية- المتحف – الكابيلا والمكتبة)

- الساعة السابعة مساء: جولة للشبيبة في بعض احياء مدينة زحلة للتعرف على معالمها: كنيسة مار الياس المخلصية، بيت المكرّم الأب بشارة ابو مراد، سوق البلاط، حارة الراسية، الكلية الباسيلية الشرقية، اوتيل قادري الكبير الذي اعلن منه دولة لبنان الكبير حيث سعرض فيلم وثائقي عن المطران كيرللس مغبغبالذي كان وراء تأسيس دولة لبنان الكبير.

- الساعة التاسعة مساء: لقاء السبيبة نع غبطة البطريرك في مقام سيدة زحلة والبقاعحيث ستقام صلوات ووقفة مريمية.

السبت 24 آب 2024

- الساعة الحادية عشرة قبل الظهر: زيارة غبطة البطريرك الى مستشفى تل شيحا بالتزامن مع الإحتفال باليوبيل الماسي لتدشين وافتتاح المستشفى في 9 آب 1949 ببركة غبطة البطريرك مكسيموس الرابع الصائغ، وسيتم ازاحة الستار عن لوحة تذكارية.وسيدشن البطريرك العبسي الطاقة الشمسية التي قدمتها جمهورية كوريا الجنوبية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية، وسيكون هناك زيارة لكافة اقسام المستشفى.

- الساعة الخامسة مساء: لقاء غبطة البطريرك مع الكهنة والآباء، وحديث حول تاريخ ورسالة ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع، وسيتم عرض فيلم وثائقي عن الأساقفة ال 16 المتعاقبين على سدة الأبرشية.

الأحد 25 آب 2024 :

- الساعة الحادية عشرة قبل الظهر: قداس احتفالي يحتفل به غبطة البطريرك في كاتدرائية سيدة النجاة.

الساعة الواحدة والنصف: غداء في اوتيل قادري ببركة البطريرك العبسي والمطران ابراهيم