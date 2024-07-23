الجيش اوقف احد كبار تجار المخدرات في دورس

تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف أحد كبار تجار المخدرات أ. م. ق. ج، على طريق دورس - بعلبك، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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