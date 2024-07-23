غارة إسرائيلية استهدفت أطراف شيحين وقصف على كفرشوبا وخرق لجدار الصوت فوق مناطق جنوبية

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة شيحين في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

هذا، وخرق الطيران الحربي جدار الصوت على دفعات فوق مناطق جنوبية تزامنًا مع تحليق مكثّف.

من جانبه، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف ثلاثه منازل في بلدة كفرشوبا في العرقوب دون الابلاغ عن إصابات كونها خالية من ساكنيها.