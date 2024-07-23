جلسة للجنة الفرعية عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام.
وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت مناقشة المواد المتعلقة بالجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها.
وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في درس الاقتراح المذكور وتابعت النقاش بالاعمال التي يمكن ان تصنف بشبه الجرائم والتي تستدعي التعويض للمتضرر، كما تداول النواب والمعنيين بالشأن الاعلامي مسالة المحاكم صاحبة الصلاحية بالنظر في هذه الأعمال.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
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