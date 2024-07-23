إنقاذ جريح إثر حادث سير على طريق عام شكا - كفرحزير

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/٢٣ جريحاً من داخل سيارته بإستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق عام شكا/كفرحزير - الكورة. فيما تولت جهات أخرى نقله الى المستشفى للمعالجة.

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