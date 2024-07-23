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إنقاذ جريح إثر حادث سير على طريق عام شكا - كفرحزير

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أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/٢٣ جريحاً من داخل سيارته بإستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق عام شكا/كفرحزير - الكورة.

فيما تولت جهات أخرى نقله الى المستشفى للمعالجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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