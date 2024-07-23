ماكرون أكّد أنه لن يعيّن حكومة فرنسية جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه لن يعيّن حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
ولفت، في تصريح، إلى أنّه "من الواضح أنه حتى منتصف آب، يجب أن نركز على الألعاب. وبعد ذلك، ستكون مسؤوليتي تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار".
وفي 16 تموز، قبِل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة الفرنسية لتتولى "تصريف الأعمال"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، في ظل نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل.
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