هاريس: سنفوز مجددًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وترامب يسعى لإعادتنا إلى الوراء

أشارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في تجمع انتخابي في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "قدم إرثا من الإنجازات تجاوز به ما قدمه أغلب الرؤساء الذين خدموا عهدتين"، مضيفة "سنفوز مجددا في الانتخابات المقبلة والطريق نحو البيت الأبيض يمر عبر ويسكونسن".

ورأت أنّ "بايدن استثنائي وكان من دواعي سروري أن أخدم نائبة له"، معلنة "أنني حصلت على عدد المندوبين الكافي للظفر بترشيح الحزب الديمقراطي"، مشيرة إلى "أنني سأواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة من أجل توحيد الحزب الديمقراطي".

وشددت على أنّ "هذه الحملة ليست ضد (الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري) دونالد ترامب فقط بل تتعلق بمن نقاتل من أجلهم"، متابعة "الآخرون يركزون على الماضي ونحن نركز على المستقبل، ونؤمن بمستقبل يحظى فيه الجميع بالكرامة".

وكشفت هاريس "أننا تلقينا خلال 24 ساعة تبرعات من المانحين هي الأكبر في التاريخ، والولايات المتحدة تكون قوية عندما تكون الطبقة الوسطى فيها قوية".

ورأت أنّ "ترامب يسعى لتدمير أنظمة التقاعد وإقرار امتيازات ضريبية للأثرياء، ويسعى لإعادتنا إلى الوراء".