السيسي يهاتف ترامب ويطمئن على صحته بعد محاولة اغتــياله

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لمحاولة اغتـ ـيال مؤخرا.

وتمنى السيسي في محادثته السلامة لترامب، مجدّدا إدانة جميع أشكال العنف وأعمال الإرهـ ـاب والكـ ـراهية.

مصر تواكبت مع تغيرات الزمن

من ناحية أخرى قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "مصر تواكبت مع تغيرات الزمن وانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية".

وأضاف السيسي خلال كلمة بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 يوليو 1952 أن "مصر اندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته".

وأشار إلى أن مصر "عملت من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين".