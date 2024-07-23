الكشف عن صورة حلّت عقدة مفاوضات اتفاقية كامب ديفيد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة أندرو يونغ عن صورة عرضها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وأدت إلى التوصل لاتفاق السلام بين مصر وإسـ ـرائيل عام 1979.

وقال يونغ لوكالة "نوفوستي" إن كارتر قدّم إشارة إيجابية من أجل حل سلمي للصراع العربي الإسـ ـرائيلي في أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما عرض صورة لأحفاده على رئيس وزراء إسـ ـرائيل آنذاك، مناحيم بيغن والرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

وأضاف: "حتى ذلك الوقت لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى حل، وكنّا نعتقد أنهم لن يتمكنوا من إيجاده. لكن الرئيس كارتر أعطى بيغن والسادات صورة له مع أحفاده الثمانية".

وتابع: "بعد هذه اللفتة من كارتر، عاد رئيس الوزراء الإسـ ـرائيلي إلى طاولة المفاوضات، وتم التوصل إلى اتفاق السلام في غضون 3 أيام".

ولفت يونغ: "ماذا قالت هذه الصورة للمفاوضين؟ إذا لم تصنعوا السلام الآن، فإن أبناءكم وأحفادكم سيفعلون ذلك".