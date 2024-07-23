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إيران: علاقاتنا مع أوروبا ستتحسن

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن علاقات الدول الأوروبية مع إيران ستتحسن إذا تبنت سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة.

وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي، لفت كنعاني إلى عدم وجود ديناميكية كافية في العلاقات بين إيران وأوروبا بالنظر إلى قدراتهما، وفقا لوكالة «تسنيم» للأنباء.

وردا على سؤال حول رد فعل أوروبا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، قال المتحدث «إن العلاقات الباردة أو الفشل في توظيف القدرات الحالية ناتجة عن سوء حسابات أوروبا أو الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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