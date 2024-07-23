شكرا لقرائتكم خبر إيران: علاقاتنا مع أوروبا ستتحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن علاقات الدول الأوروبية مع إيران ستتحسن إذا تبنت سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة.

وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي، لفت كنعاني إلى عدم وجود ديناميكية كافية في العلاقات بين إيران وأوروبا بالنظر إلى قدراتهما، وفقا لوكالة «تسنيم» للأنباء.

وردا على سؤال حول رد فعل أوروبا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، قال المتحدث «إن العلاقات الباردة أو الفشل في توظيف القدرات الحالية ناتجة عن سوء حسابات أوروبا أو الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة».