إيران: علاقاتنا مع أوروبا ستتحسن

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وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي، لفت كنعاني إلى عدم وجود ديناميكية كافية في العلاقات بين إيران وأوروبا بالنظر إلى قدراتهما، وفقا لوكالة «تسنيم» للأنباء.
وردا على سؤال حول رد فعل أوروبا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، قال المتحدث «إن العلاقات الباردة أو الفشل في توظيف القدرات الحالية ناتجة عن سوء حسابات أوروبا أو الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة».
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