شكرا لقرائتكم خبر الجوع يدفع أهل كردفان إلى أكل أوراق الشجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش ولاية جنوب كردفان مأساة إنسانية كبيرة خلفتها الحرب في السودان، ووضعت الآلاف بين مطرقة القتال والتعذيب وسندان المجاعة.

ووفق أحدث تقرير أصدره الأمن الغذائي، يعاني 25.6 مليون سوداني من الجوع الشديد، بينهم 755 ألف شخص في مرحلة المجاعة، فيما يقترب نحو 8.5 ملايين شخص آخر من هذه المرحلة.

وفيما ذكرت آخر حصيلة صادرة عن مفوضية العون الإنساني في ولاية جنوب كردفان، أن حوالي 69 ألف نازح يقيم بعضهم في مراكز إيواء بمدينتي كادقلي والدلنج، يواجهون معاناة كبيرة إثر نقص الطعام ومياه الشرب النظيفة، إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية بسبب شح الأدوية وتردي المستشفيات.

وتقاتل الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، الجيش السوداني في منطقتي جنوب كردفان، جبال النوبة منذ عام 2011، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية، وموجات نزوح أعداد كبيرة، وجاءت الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع لتفاقم الأوضاع الإنسانية أكثر في تلك الولاية.

وتداول نشطاء مؤخرا، وعلى نحو واسع، مقطعا مصورا، يظهر سيدة نازحة في مركز إيواء بمدينة الدلنج، وهي تجمع أوراق شجر توطئة لأكله، بعد فشلها في الحصول على الطعام، وقال المواطن السوداني آدم عبد الله (34 عاما) الذي يقطن بمدينة «الدلنج»، «إن المنطقة تشهد أزمة جوع حادة بسبب الاشتباكات المسلحة، ما دفع الناس إلى طبخ أوراق الأشجار».

وأضاف أن الحرب تسببت في إغلاق الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انعدام الغذاء في المنطقة»، وأشار إلى أن شح الأمطار تسبب أيضا في المعاناة الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

من جهتها، قالت المواطنة السودانية هاجر الأمين (42 عاما) التي تقطن بمدينة «كادقلي»، عاصمة ولاية جنوب كردفان، «إن الولاية تعاني الحرب منذ سنوات طويلة، وحرب 15 أبريل 2023 أسهمت في تعقيد المشكلة».

وأضافت «إن المنظمات الإنسانية فشلت في الوصول إلى المنطقة لتوصيل الغذاء والدواء، بسبب إغلاق الطرق، وأشارت إلى أن الموسم الزراعي فشل في أغلبية المناطق، خاصة في جبال النوبة، وانعدم الذرة الغذاء الرئيسي لسكان المنطقة» ومضت قائلة «أطفالي يشكون الجوع الشديد، ولا أستطيع فعل شيء».

ومع تصاعد الأزمة، قال المواطن السوداني، فيصل الأمير، بأن مدينة كادقلي، تعاني حاليا انقطاع الكهرباء والمياه، والأدوية بسبب إغلاق الطرق في المنطقة.

ضحايا حرب السودان: