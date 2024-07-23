كوريا الشمالية: تباهي ترمب بصداقة كيم لا تثير اهتمامنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت كوريا الشمالية أمس عن عدم اهتمامها بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن علاقته الجيدة بالنظام، وذلك في أول رد فعل من جانبها على التباهي المتكرر للمرشح الرئاسي الأمريكي بصداقته مع كيم جونج أون. وأكدت وكالة «يونهاب» أن تصريحات ترمب دعمت «رغبة عالقة» في آفاق العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لكنها دعت أمريكا إلى اتخاذ الخيار المناسب في الأمور المتعلقة بكيفية التعامل مع كوريا الشمالية.

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