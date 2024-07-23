شكرا لقرائتكم خبر رئيس المجلس العسكري يتولى رئاسة ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات في ميانمار أن رئيس المجلس العسكري وقائد الجيش مين أونج هلاينج سيتولى مسؤوليات القائم بأعمال رئيس البلاد، الذي يعاني من مرض خطير، وذلك قبل نحو أسبوع من اتخاذ المجلس قرارا بما إذا كان سيعلن تمديد حالة الطوارئ في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تخوض حربا أهلية، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء. ونقلت بلومبيرج عن وزارة الإعلام قولها، «إن مسؤوليات القائم بأعمال الرئيس مينت سوي «73 عاما» تم نقلها لرئيس المجلس العسكري، بعد قيام سوي بإجازة طبية بسبب معاناته من «اضطرابات عصبية».

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس العسكري يتولى رئاسة ميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.