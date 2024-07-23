شكرا لقرائتكم خبر عن "ما سيحدث بالمستقبل".. بايدن يلقي خطابًا غدًا بعد انسحابه من الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الأربعاء أول خطاب منذ انسحابه من انتخابات الرئاسة ودعم نائبته كامالا هاريس لتترشح بدلا منه عن الحزب الديمقراطي.

وكتب بايدن اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" أن الخطاب الذي سيلقيه من المكتب البيضاوي سيكون عن "ما سيحدث في المستقبل، والطريقة التي سأختم بها العمل من أجل الشعب الأمريكي".

ومن المقرر أن يبدأ الخطاب في الساعة 20:00 مساء غد الأربعاء (00:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس. الانتخابات الأمريكية 2024 ولم يظهر بايدن 81/ عاما/ علنا منذ أواخر الأسبوع الماضي بينما يتعافى من عدوى بكوفيد- 19 في مقر إقامته في ولاية ديلاوير، ولم يتحدث أمام الكاميرات منذ قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 أمس الأول الأحد.

وأنهى محاولة خوض الانتخابات بعد أداء كارثي في مناظرة مع منافسه دونالد ترامب في يونيو حيث تنامت المخاوف إزاء عمره ولياقته العقلية. الحزب الديمقراطي وواجه بايدن ضغطا متصاعدا من داخل حزبه ومن متبرعين كبار للحزب الديمقراطي للانسحاب، خاصة بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تزايد نسبة تأييد المرشح الجمهوري ترامب في ولايات متأرجحة.

وحذر مراقبون سياسيون من أن الديمقراطيين قد يعانون من اقتتال داخلي على خلفية اختيار بديل لبايدن، لكن سرعان ما توحد الحزب حول هاريس بعدما منحها بايدن تأييده الفوري.