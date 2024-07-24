شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مناقشة ملف الدعم على طاولة الحوار الوطني يبرهن مدى قربه من الشارع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يضع على طاولته واحدة من أهم الملفات التي تشغل بال ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، مؤكدا على أنه ملف شائك يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه لقلضايا التي تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية، وهذا الدور الذى كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والجهات التنفيذية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ملف الدعم لابد من مناقشته من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، لافتًا إلى أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، خاصة أن هذا البرنامج يضع ابلرنامج في المقام الأول، مؤكدا أنه سيتم تناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله.



وقد وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى، عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيتناول ملف الدعم بكافة أشكاله.