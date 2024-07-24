استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بواقع 44% مقابل 42% بين الناخبين المسجلين

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز وإبسوس أن نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن كاملا هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد انسحاب جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية ودعمه ترشح هاريس بدلا منه.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن التغلب على منافسته الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني سيكون أسهل من إلحاق الهزيمة بجو بايدن.

ولفت المرشح الجمهوري، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، الى أنها "أكثر تطرفا منه بكثير"، مؤكداً "استعداده لمناظرة هاريس".