أمن الكونغرس تدخّل لفض تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح

تدخّل أمن الكونغرس لفض تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، "أنني أتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في مارالاغو بفلوريدا"، إلّا أنّه أشار لاحقًا إلى أنّ "بناء على طلب نتانياهو أرجأت الاجتماع معه إلى يوم الجمعة في مارالاغو بفلوريدا".

وقال: "أجندتي للسلام من خلال القوة ستثبت للعالم أن الحروب الرهيبة والمميتة يجب أن تنتهي".

ومن المقرر أن يلقي نتانياهو غدًا كلمة أمام أعضاء الكونغرس في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يُشار إلى أنّ منظمات أميركية سبق وأن دعت إلى التظاهر الأربعاء في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن في أثناء زيارة نتانياهو إلى العاصمة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وكان نحو 230 موظفًا من 122 مكتبًا في الكونغرس نشروا الأسبوع الماضي رسالة دعوا فيها رؤساءهم إما للاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيُلقيه نتانياهو.