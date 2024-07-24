مجلس الشيوخ الأميركي: تلقينا رسالة استقالة السيناتور بوب مينينديز

أعلن مجلس الشيوخ الأميركي، "أننا تلقينا رسالة استقالة السيناتور بوب مينينديز".
وكانت قد دانت هيئة محلفين أميركية في نيويورك مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله.
واتُهم السناتور الديمقراطي البالغ 70 عامًا عن ولاية نيوجيرزي بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر، وسيُصدر الحكم بحقه في موعد لاحق.
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