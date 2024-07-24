الرشق: حسابات تابعة للاحتلال نشرت فيديو مزورًا منسوبًا للمقاومة يهدد فيه بعمليات قتل في باريس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن "حسابات تابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية نشرت فيديو مزورًا منسوبًا للمقاومة يهدد فيه بعمليات قتل في باريس على خلفية مشاركة الاحتلال في الأولمبياد المقبلة".

وأوضح الرشق أن "هذا الفيديو المفبرك جزء من الدعاية الصهيونية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية".

كما أكد القيادي في الحركة على "دعوات مقاطعة الاحتلال في كل المجالات رداً على المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة".