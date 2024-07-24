«الأونروا»: 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأونروا، أمس، أن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وأن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجدداً من مدينة خان يونس.

جاء ذلك وفق مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لويز ووتردج، مضيفة: «نستمر في سماع نفس السؤال من سكان غزة: إلى أين نذهب؟».

وقالت ووتردج: «في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يفر آلاف الأشخاص للنجاة بحياتهم مجدداً»، مشددة على أن «إسرائيل وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء».

وقُتل 73 فلسطينياً وأصيب أكثر من 270 بينهم حالات خطيرة، في عملية مفاجئة شنها الجيش الإسرائيلي صباح أمس الأول، على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، التي سبق وأن زعم أنها «مناطق آمنة».

وبعد فترة من وقوع الهجوم أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ«الإخلاء الفوري»، والتوجه نحو منطقة المواصي.