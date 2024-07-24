ترامب: مستعد لاجراء أكثر من مناظرة مع هاريس

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه سيمضي قدمًا في مناظرة مع كامالا هاريس منافسته الديمقراطية الجديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه مستعد لإجراء أكثر من مناظرة مع هاريس.

وفي السياق ذاته، أكد مستشاران جمهوريان في حملة ترامب الانتخابية أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب تمكن من إزاحة جو بايدن من السباق وسيتمكن من هزيمة منافسته المحتملة "الليبرالية الخطيرة" كامالا هاريس.

بحسب استطلاع أجرته رويترز/إبسوس فإن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعمه ترشح هاريس بدلًا منه.

وتعادلت هاريس وترامب بواقع 44% لكل منهما في استطلاع أجري يومي 15 و16 يوليو، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري في الأول والثاني من الشهر الجاري، ولكليهما هامش الخطأ نفسه.