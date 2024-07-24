رياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أنه سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 02:48، والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة 20:34

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 42 33 75 15

دبي 40 34 75 30

الشارقة 40 32 75 35

عجمان 40 32 80 40

أم القيوين 41 31 80 45

رأس الخيمة 44 33 75 30

الفجيرة 38 33 70 50

العـين 45 31 60 15

ليوا 48 30 30 15

الرويس 45 31 60 10

السلع 44 33 65 10

دلـمـا 44 34 80 25

طنب الكبرى 34 33 90 50

طنب الصغرى 34 33 90 50

أبو موسى 35 34 85 50

