من هو دوج إيمهوف زوج كاميلا هاريس المرشح ليكون الرجل الأول في أمريكا؟

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون دوج إيمهوف زوج نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، على موعد مع دخول التاريخ في حالة فوز زوجته في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل حيث سيكون أول رجل يحصل على لقب “الرجل الأول في الولايات المتحدة الامريكية” في التاريخ، فمن هو دوج إيمهوف؟.

دوج ايمهوف - 59 عاما - ولد في بروكلين في مدينة نيويورك ونشأ بعدها في نيوجيرسي في وجود والديه مايك وباربرا .

بعد انتقاله إلى مدينة لوس أنجلوس حصل إيمهوف على بكالوريوسالفنون من جامعة كاليفورنيا ثم بعدها حصل على درجة الحقوق من جامعة جنوب كاليفورنيا مما سمح له بممارسة المحاماة.

عمل إيمهوف لحساب أحد المكاتب الكبرى للمحاماة التي تتولى التمثيل القانوني لمجموعة من كبرى الشخصيات في مجال العقارات لكنه اختار تغيير عمله بعد وصول كاميلا هاريس إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي عام 2021 حيث انتقل للعمل في التدريس ببعض الجامعات الأمريكية مثل جامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن، كما قام بالتدريب في معهد جورج تاون للقانون .

كيف تم التعارف بين دوج ايمهوف وكاميلا هاريس؟

وفقا لروايات المقربين من كاميلا هاريس ودوج إيمهوف فإن الثنائي تقابلا لأول مرة عام 2013 عندما كانت كاميلا هاريس تعمل في منصب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا وبعدها بعام وبالتحديد في 22 أغسطس 2014، وتم الزواج بينهما من خلال حفل زواج وتم المزج فيه بين بعض الطقوس الهندية التي تنتمي إليها كاميلا هاريس وبعض الطقوس اليهودية الدينية حيث يدين دوج ايمهوف باليهودية.

ولدى دوج ايمهوف أولاد من زواج سابق من المنتجة الفنية كريستين إيمهوف وهما كول وايلا وتعتبرهما كاميلا هاريس بمثابة أبنائها حيث ولد كول عام 1994 وإيلا عام 1997 .