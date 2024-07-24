زوج كاميلا هاريس يخلف جيل بايدن في المهام الانتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بشكل رسمي عن قيام دوج إيمهوف زوج كاميلا هاريس المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بالمهام الانتخابية التي كان من المفترض أن تقوم بها جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وستكون أولى المهام هي حملة جمع التبرعات للحملة الانتخابية في مدينة مارتا وأيضا حفل آخر لجمع التبرعات في باريس مرتبط بالألعاب الأوليمبية باريس 2024 .

وقالت حملة المرشحة كاميلا هاريس إن الحملات التي كان ينوى الرئيس جو بايدن القيام بها قبل إعلانه تنحيه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل في كولورادو وكاليفورنيا سيتم إعادة جدولتها.

المعروف أن جيل بايدن زوجة الرئيس الامريكي جو بايدن ستترأس الخليج 365 الرسمي الامريكي في حفل افتتاح الالعاب الاوليمبية بباريس يوم الجمعة المقبل وقبلها بـ24 ساعة كانت ستحضر لحفل لدعم الحملة الانتخابية لكاميلا هاريس بينما سيتولي دوج ايمهوف زوج كاميلا هاريس رئاسة الخليج 365 الامريكي في الحفل الختامي لدورة الالعاب الاوليمبية ومن المقرر تعديل حفل جمع التبرعات ليناسب موعد حضور دوج ايمهوف الى باريس.

يذكر أنه معروف في الاوساط الامريكية وجود حالة من عدم الارتياح تسود العلاقة بين جيل بايدن زوجة الرئيس الامريكي و كاميلا هاريس نائب الرئيس والمرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي بينما تعد العلاقة جيدة بين جيل بايدن و دوج ايمهوف زوج كاميلا هاريس .