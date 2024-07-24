رياح وسحب.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ونجران كذلك على أجزاء من منطقة الرياض تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.



وأضاف، المركز، لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.

وتابع، الرياح في البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي

وذكر، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 42 30

الرياض 45 31

جدة 42 31

الدمام 48 33

أبها 29 19