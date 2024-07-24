سيناتور أمريكي: نتنياهو شكّل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شكّل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفا بينهم سموتريتش وبن غفير.

وأضاف السيناتور الديمقراطي، أن نتنياهو يفر من المساءلة خاصة بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في السابع من أكتوبر، موضحا أنه علينا إنهاء الحرب وإعادة الأسرى والمحتجزين وإنهاء تهديد حماس.

وتابع: "لن أحضر خطاب نتنياهو أمام الكونجرس وأدعو زملائي أن يقوموا بالمثل"، موضحا أن حكومة نتنياهو تطبق كل يوم نظرية إسرائيل الكبرى وتشجع المستوطنين على طرد الفلسطينيين.