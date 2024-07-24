مسؤول فلسطيني:رفع قضية ضد حكومة الاحتلال نهاية يوليو لتعويض العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء عزم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رفع قضية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي نهاية يوليو الجاري للمطالبة بتعويض العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد في تصريحات صحفية إن الاتحاد بصدد رفع قضية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي نهاية الشهر الجاري لمنظمة العمل الدولية من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال، للمطالبة بتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل داخل إسرائيل.

وأشار سعد إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي عبر الإنترنت لبحث قضية التعويضات وأوضاع العمال جمع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال و25 خبيرا قانونيا دوليا، بحضور وزيرة العمل إيناس العطاري وفريق من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ولفت إلى الاتفاق على رفع القضية نظرا لأن إسرائيل موقّعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وبالتالي بالإمكان إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين.

وأكد حق أي عامل حاصل على "تصريح عمل"، الحصول على تعويض من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى قوائم وزارتي العمل والصحة لمن يحصل على تأمين صحي من أجل التأكد من قوائم العمال كافة للحصول على تعويض، كما سيتم العمل على حملة للتأكد من أن كافة العمال تم إضافة أسمائهم.

يذكر أن حوالي 150 ألف عامل في الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل إسرائيل بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر أخيرا.