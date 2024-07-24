مشاجرة طاحنة تقطع سكون الليل بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشاجرة طاحنة بددت هدوء ليل كرداسة شمال قطاع أكتوبر، الطرفان تبادلا الضرب وسط كر وفر من الجانبين وقبل كل ذلك هلع الأهالي.

مأمور مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمحيط أحد المصانع بدائرة المركز.

حسب شهود عيان، خلا بين عائلتين تفاقم ووصل إلى حد الشجار، وأطلق أحد الطرفين أعيرة نارية بطريقة عشوائية ليقع نحو 3 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

الشرطة تحركت على الفور وضبطت الطرفين واصطحبتهم إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.