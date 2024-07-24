لطلاب الثانوية 2024.. تفاصيل الدراسة ببرنامج إدارة عمليات الطيران بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل الدراسة لطلاب الثانوية العامة في برنامج إدارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة مصر للطيران باللغة الإنجليزية بكلية السياحة والفنادق في إطار السعي لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، مما يعزز من فرص الطلبة في الحصول على تأهيل متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد خريج قادرا على أن يستخدم المنهج العلمى فى حل المشكلات وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة لمواكبة المستجدات.

كما يهدف لأن يكتسب الطالب آداب وسلوكيات المهنة فى المجال السياحى، مع اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتعليم المستمر وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق.

كما يكتسب الخريج المهارات الإدارية والفنية المتعلقة بمجال السياحة، ويواكب ما يطرأ من المتغيرات والمستجدات السريعة والمتلاحقة في بيئة العمل السياحى التى يعمل بها.

ويتميز البرنامج بأنه يؤهل الخريج للعمل في مجال ادارة الطيران في المطارات وشركات الطيران، و⁠يتيح البرنامج للدارس كافة المواد التخصصية في مجال الطيران باللغة الإنجليزية، كما يقوم بالتدريس نخبة من الاساتذة والخبراء في مجال صناعة الطيران.