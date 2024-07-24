شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى أهم أدوات القوى الناعمة فى مصر.. دوره لا ينسى لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني أحد أهم أدوات القوى الناعمة في مصر، فقد لعب دور بارز في القضايا الإقليمية وبشكل خاص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، فلم تتوقف قوافل الإغاثة التي رابطت على الحدود المصرية الفلسطينية أمام معبر رفح، وكانت حلقة الوصل بين المساعدات التي تأتي من العالم أجمع مرورًا إلى غزة.

لم تقتصر جهود التحالف الوطني عند الدعم والمساندة الاقتصادية، بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة ودعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، بجانب إطلاق المبادرات المهمة التي تسعى إلى توعوية المواطنين بالكثير من القضايا الصحية وغيرها من القضايا الاجتماعية، فقد نجح في تبنى استراتيجية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لزيادة قدراتهم على المنافسة الدولية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وقد نجح التحالف الوطني في دعم كافة الفئات المستحقة دون تمييز، وتجاوز المسافات وقطعها من أجل الوصول إلى القرى النائية والبعيدة التي غابت عن دائرى الاهتمام، كما ساهم التحالف في القضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين.