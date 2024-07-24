كتائب "القسام" أعلنت إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب قرب جنين

أعلنت كتائب 'القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين بمدينة جنين بالضفة الغربية وذلك غداة مقتل 3 من قادتها في مدينة طولكرم.

وأوضحت القسام أن مقاتليها نصبوا كمينا ثلاثيا لقوة إسرائيلية قرب قرية المطلة المحاذية لمدينة جنين، مما أدى إلى إصابة جنديين وضابط، مؤكدة انسحاب مقاتليها بسلام.

وأكدت القسام أن مقاتليها العائدين من مواقعهم أكدوا إيقاع القوة الإسرائيلية في كمين بـ3 عبوات ناسفة قرب الجدار الفاصل المزود بكاميرات مراقبة وأنظمة رصد متطورة جدا.

وفجّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة في الجدار العازل لاستدراج القوة الإسرائيلية، وعندما تقدمت فرقة من سلاح الهندسة لإصلاحه فجّر المقاتلون العبوة الثانية فأصابوا اثنين من الجنود.

وبعد ذلك، فجَّر المقاتلون العبوة الثالثة في طواقم الإسعاف التي هرعت لإنقاذ الجنود المصابين، مما أدى إلى إصابة أحد ضباط الاحتياط.