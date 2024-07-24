كامالا هاريس تهاجم ترامب وتصفه بالمحتال والمتحرش الجنسي

الشارقة - اميمة ياسر - وصفت النائبة الحالية للرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، بالمحتال والمتحرش الجنسي في أول تجمع انتخابي لها كمرشحة للرئاسة في انتخابات 2024.

وتحدثت هاريس في صالة رياضية لمدرسة ثانوية مكتظة في ولاية ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة في الانتخابات، حيث كان الجمهور في حالة من الصخب، ويهتفون باسم "كامالا" لمدة دقيقة تقريبا بعد صعودها إلى المنصة.

وقالت هاريس في التجمع الذي أقيم في ميلووكي، بعد يومين فقط من إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه وتأييده لنائبته لخلافته: "سأقضي الأسابيع المقبلة في توحيد حزبنا حتى نكون جاهزين للفوز في نوفمبر".

وبعد أن أشادت ببايدن وشكرت الديمقراطيين على ثقتهم، هاجمت هاريس ترامب ووضعت رؤية لما ستكون عليه رئاستها.

وتحدثت عن فترة عملها كمدعية عامة ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا قائلة:"تصديت للجناة من جميع الأنواع".

وأضافت: "المتحرشون الذين أساءوا للنساء. المحتالون الذين خدعوا المستهلكين. الغشاشون الذين خرقوا القوانين لمصلحتهم الخاصة. لذا اسمعوا مني عندما أقول، أنا أعرف نوع دونالد ترامب".

ووعدت هاريس بالقتال من أجل الطبقة الوسطى والعمل على القضاء على الفقر.لكن واحدة من أكثر فقراتها التي لاقت استحسانا جاءت حول حقوق الإجهاض.

وقالت وسط صيحات الجمهور: "سنوقف حظر الإجهاض المتطرف لدونالد ترامب لأننا نثق في النساء لاتخاذ قرارات بشأن أجسادهن الخاصة وعدم السماح لحكومتهن بإخبارهن بما يجب فعله!".

وأضافت:"وعندما يمرر الكونجرس قانونا لاستعادة الحريات الإنجابية، كرئيسة للولايات المتحدة، سأوقعه ليصبح قانونا".