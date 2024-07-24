الدعم السريع يعلن مشاركته في محادثات سويسرا بوساطة أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - رحب محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، بالدعوة الأمريكية لإجراء محادثات في سويسرا، لبحث سبل إنهاء الحرب السودانية.

قاعد قوات الدعم السريع

غرد حميدتي، عبر حسابه الرسمي علي “x”، على دعوة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بالمشاركة في محادثات سويسرا لبحث إنهاء الأزمة السودانية.

وأكد دقلو :" مشاركته في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس 2024 في سويسرا، إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".

وأضاف قائد الدعم السريع:" نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".

وأوضح محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، أن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان وزير الخارجية الأمريكي، أمس الثلاثاء، وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي.

وأكد علي انهم مستعدون للتعاطي مع هذه المحادثات بشكل بناء ونتطلع إلى أن تشكل خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار وتأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والحكم الفدرالي، التزامنا لشعبنا وللمجتمع الدولي بالمشاركة في المحادثات في 14 أغسطس بسويسرا ونتطلع إلى العمل بجدٍ من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي لبلادنا.