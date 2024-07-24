شكرا لقرائتكم خبر عن 229 قتيلًا.. استمرار ارتفاع عدد ضحايا الانزلاقات الأرضية في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

عشرات المفقودين

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإثيوبية ارتفاع عدد ضحايا الانزلاقات الأرضية التي ضربت جنوبي البلاد إلى 229 قتيلًا، بعد انتشال أكثر من 100 ضحية جديدة.وتشهد إثيوبيا في مثل هذه الفترة من كل عام موسم الأمطار الغزيرة المصحوبة بفيضانات، والتي غالبًا ما ينجم عنها انهيارات أرضية تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.

وقال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية يوم الثلاثاء، إن العشرات من السكان ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح المتحدث: "ما زلنا نجمع الجثث، ومن المتوقع أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير من ذلك".



وعندما تجمع مئات الأشخاص أمس الاثنين لإنقاذ ضحايا الكارثة، أشارت تقارير إلى حدوث انهيار أرضي آخر، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، لم تكن عملية إنقاذ أخرى ممكنة في البداية.

ومع بداية موسم الأمطار، تصبح الانهيارات الأرضية حوادث شائعة في المنطقة الجبلية، وتعرضت المنطقة لانهيارات طينية لأول مرة يوم الأحد.