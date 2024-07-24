الاحتلال الاسرائيلي يقتحم طولكرم من محورها الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مدينة طولكرم، بعد نحو 9 ساعات من انسحابها منها، ووفقا ل"وفا".

وأفادت مراسلتنا، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، باتجاه ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، وحاصرت بناية سكنية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان بعد مداهمة المنزل المحاصر، من بينهم مصابون، حيث تبين وجود آثار للدماء وللرصاص داخل المنزل.

وتابعت أن جنود الاحتلال استخدموا أحد المعتقلين كدرع بشري بعد ما وضعوه على مقدمة سيارة عسكرية.

وأكد مصدر أمني لـ"وفا" أن المعتقلين هم باسم علي عبد الكريم الهمشري، وعبد الله يوسف مسيمي، والمصابان زاهر يوسف تحسين رداد وحالته خطيرة، وصالح فراس كامل رداد ووضعه مستقر.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت شقة سكنية في البناية المحاصرة.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع العزبة وتمركزت في محيط الحاووز، مع سماع أصوات إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وفي غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها العسكرية إلى العزبة، مرورا من دوار خضوري ودوار السلام بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت ظهر اليوم من مدينة طولكرم ومخيمها، بعد عدوان استمر أكثر من 15 ساعة، خلف خمسة شهداء، بينهم سيدة وابنتها، وعددا من الإصابات ودمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.