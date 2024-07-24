الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية الرشايدة شرق بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وفقا ل"وفا".

وقالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الرشايدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وقد شاركت جماهير شعبنا في بلدة ميثلون جنوب جنين، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة تنديدا بجريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، من بلدة بلعا شرق طولكرم، والذي أصيب برصاص الاحتلال في الصدر في 11 يوليو الجاري، خلال زيارته لمنزل جده في البلدة .

ونقل جثمان الشهيد الطفل من مستشفى رفيديا في نابلس إلى منزل جده في ميثلون، حيث رفع المواطنون الجثمان على الأكتاف وجابوا شوارع البلدة، وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.