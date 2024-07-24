رئيس الخدمة السرية الأمريكية يستقيل بسبب إخفاقات إطلاق النار على ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - استقال مدير الخدمة السرية الأمريكية كيم شيتل، بعد إخفاقات أمنية أحاطت بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب

قالت شيتل في خطاب استقالة لموظفي الوكالة: "بصفتي مديركم ، أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهفوة الأمنية".

وكانت قد واجهت دعوات من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتنحي بعد جلسة استماع مثيرة للجدل في الكونجرس يوم الاثنين حول إطلاق النار.

أصبح المشرعون محبطين بشكل متزايد عندما رفضت الإجابة على أسئلة حول إطلاق النار في تجمع حملة ترامب في بتلر ، بنسلفانيا ، في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي خطاب الاستقالة، أمس الثلاثاء، أضافت تشيتل إنها كانت دائما "تضع احتياجات الوكالة أولا" وإنها اتخذت قرارها "بقلب مثقل، كان التدقيق خلال الأسبوع الماضي مكثفا وسيستمر مع زيادة وتيرة عملياتنا".

وتابعت: "لا أريد أن تكون دعواتي للاستقالة بمثابة إلهاء عن العمل العظيم الذي يقوم به كل واحد منكم تجاه مهمتنا الحيوية."

الرئيس جو بايدن

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنه ممتن لعقود من الخدمة العامة : “تستمر المراجعة المستقلة للوصول إلى حقيقة ما حدث في 13 يوليو ، وأتطلع إلى تقييم استنتاجاتها، نعلم جميعا أن ما حدث في ذلك اليوم لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، إنه سيعين مديرا جديدا قريبا”.

في الوقت الحالي ، عين وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس رونالد رو مديرا بالنيابة للوكالة.

يشغل رو ، وهو من قدامى المحاربين في الخدمة السرية لمدة 24 عاما ، منصب نائب المدير منذ أبريل 2023.

كما عين الرئيس شيتل لرئاسة الخدمة السرية - التي تشرف على حماية الرؤساء الحاليين والسابقين وغيرهم من المسؤولين - في عام 2022، عملت سابقا لمدة 27 عاما في الوكالة في أدوار مختلفة.

خلال فترة عملها كعميلة ، شاركت شيتل في إجلاء نائب الرئيس آنذاك ديك تشيني من البيت الأبيض خلال هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأصبحت في وقت لاحق مشرفة على التفاصيل الوقائية للسيد بايدن عندما كان نائبا للرئيس ، قبل أن تصبح نائبة مساعد مدير عمليات الحماية.

لكن قيادتها تعرضت للتساؤل بعد إطلاق النار على تجمع ترامب في 13 يوليو ، حيث اخترقت رصاصة أذن الرئيس السابق.

أسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد الجمهور وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

واستجوب المشرعون تشيتل بشأن الاستعدادات الأمنية قبل تجمع الحملة الانتخابية خلال جلسة استماع لجنة الرقابة بمجلس النواب التي استمرت ست ساعات.

وتحملت شيتل مسؤولية الثغرات الأمنية، لكنها رفضت دعوات الاستقالة.

ووصفت إطلاق النار بأنه "أكبر فشل تشغيلي في الخدمة السرية منذ عقود".

وذكر شهود عيان أنهم رأوا رجلا مشبوها - المشتبه به توماس ماثيو كروكس - يحمل بندقية على سطح المسيرة قبل دقائق من إطلاق النار.

قتل كروكس على يد قناص مضاد بعد ذلك بوقت قصير.

وحضر المسيرة ضباط الأمن وإنفاذ القانون من عدد من الوكالات المختلفة.

خلال شهادتها ، لم تقدم السيدة تشيتل للمشرعين أي معلومات جديدة حول كيفية تمكن كروكس من الوصول إلى السطح حيث كان جالسا ولماذا سمح لترامب باعتلاء المنصة.