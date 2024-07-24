الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا، وفقا ل"وفا".

وقالت مصادر محلية إن 20 سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحمت مخيم قلنديا وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لهدمه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب عقب دعسه من قبل سيارة عسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والقدس.

وفي 21 أبريل الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزل الشهيد مناصرة، وسلمت قرار الهدم إلى مؤسسة "هموكيد للدفاع عن الفرد".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر مارس الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب مناصرة في 29 فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.