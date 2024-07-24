تنسيق الجامعات| تفاصيل بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان، تفاصيل الدراسة في برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق ماريوت باللغة الإنجليزية والذي يهدف إلى إعداد خريجين على مستوى متميز في الناحية الأكاديمية مع إكسابهم المهارات الفنية والإدارية طبقا لمتطلبات سوق العمل في مجال إدارة الفنادق العالمية.

ووقعت كلية السياحة والفنادق اتفاقية مع مجموعة فنادق ماريوت العالمية تمكن الطلاب من الدراسة بالكلية والتدريب في بيئة عمل حقيقة بأحد فنادق ماريوت العالمية مثل (ماريوت – شيراتون– ريتز كارلتون – جى دابليو ماريوت – سانت ريجيس – ميريديان –– ويستن – رينيسانس).

مميزات الالتحاق بالبرنامج:

- يحصل الخريج على بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق (إنجليزي).

- يتكون البرنامج من 8 فصول دراسية بنظام النقاط المعتمدة الأوروبية والدراسة باللغة الإنجليزية.

- يحصل جميع الطلاب المقبولين بالبرنامج على منحة دراسية تغطى كافة المصاريف الدراسية لمدة أربع سنوات دراسية مقدمة من فنادق ماريوت.

- السنة الدراسية الأولى بالكلية يتخللها منحة تدريبية مجانية في اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات القيادية.

- بداية من السنة الدراسية الثانية، بجانب الدراسة الأكاديمية بالكلية يلتحق الطالب ببرنامج تدريبي بأحد فنادق ماريوت العالمية تحت إشراف كامل من إدارة البرنامج بالكلية.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية مجزية ومزايا أخرى أثناء فترة التدريب العملي بداية من العام الدراسي الثاني.

- لخريجين البرنامج الأولوية في التعيين بمختلف فنادق ماريوت العالمية داخل مصر وخارجها.

- يمكن للخريجين استكمال الدراسات العليا بالكلية وكذلك يمكن تكليف أوائل الخريجين كمعيدين.