ماكرون: الرياضيون الإسرائيليون "مرحب بهم" في أولمبياد باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرياضيين الإسرائيليين "مرحب بهم" في أولمبياد باريس، رافضا دعوات بعض النواب الفرنسيين اليساريين واللجنة الأولمبية الفلسطينية إلى إقصائهم.
وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة فرنسا 2 "الرياضيون الإسرائيليون مرحب بهم في بلدنا، يجب أن يكونوا قادرين على المنافسة تحت ألوانهم لأنّ الحركة الأولمبية قررت ذلك".
وتابع "أدين بأقوى طريقة ممكنة جميع أولئك الذين يخلقون المخاطر في طريق هؤلاء الرياضيين ويهددونهم ضمنا".
واعتبر ماكرون أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، لكنه شدد على أنه "من غير المقبول" استمرار القصف على قطاع غزة.
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