واشنطن بوست: الخدمة السرية تشجع حملة ترامب على وقف التجمعات في الأماكن المفتوحة

افادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن جهاز الخدمة السرية شجع حملة الرئيس الاميركي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على وقف التجمعات في الأماكن المفتوحة.

وفي وقت سابق، مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، بعد يوم من إقرارها بأن الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال ترامب.

وكانت تشيتل تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتنحي بعدما أصاب مسلح يبلغ 20 عاما المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي في 13 تموز في بنسلفانيا.