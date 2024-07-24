السلطات الاميركية اعلنت عن مفاوضات لوقف لإطلاق النار في السودان الشهر المقبل في سويسرا

أعلنت السلطات الاميركية أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في آب المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان.

واكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن واشنطن "دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 آب في سويسرا".

وأضاف أن المحادثات التي ترعاها أيضا السعودية ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.

وأوضح بلينكن أنها "تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق".