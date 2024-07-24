هاريس: حصلت على تأييد عدد المندوبين الكافي للظفر بترشيح الحزب الديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن قدم إرثا من الإنجازات تجاوز به ما قدمه أغلب الرؤساء الذين خدموا عهدتين.

وأكدت هاريس، أن الديمقراطيين سيفوزون مجددا في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الطريق نحو البيت الأبيض يمر عبر ويسكونسن.

ووصفت هاريس، الرئيس بايدن بأنه "استثنائي وكان من دواعي سروري أن أخدم نائبة له"، لافتة إلى أنها حصلت على تأييد عدد المندوبين الكافي للظفر بترشيح الحزب الديمقراطي.

ولفتت هاريس، إلى أنها ستواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة من أجل توحيد الحزب الديمقراطي، موضحة أن "هذه الحملة ليست ضد ترمب فقط بل تتعلق بمن نقاتل من أجلهم".

وأضافت هاريس: "الآخرون يركزون على الماضي ونحن نركز على المستقبل، نؤمن بمستقبل يحظى فيه الجميع بالكرامة".

وكشفت هاريس، أن حملتها تلقت خلال 24 ساعة تبرعات من المانحين هي الأكبر في التاريخ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تكون قوية عندما تكون الطبقة الوسطى فيها قوية.

واتهمت هاريس، الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالسعي لتدمير أنظمة التقاعد وإقرار امتيازات ضريبية للأثرياء.