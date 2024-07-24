استمرار الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية ، وأن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى البلاد على فترات متقطعة ، مع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 5ر1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 75 سم واتجاه الرياح شمالية غربية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 28

العاصمة الادارية 39 28

6 اكتوبر 39 27

بنها 38 27

دمنهور 37 26

وادى النطرون 38 27

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 28

شبين الكوم 38 28

طنطا 37 27

دمياط 33 26

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 39 27

السويس 38 28

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 28

نخل 38 21

كاترين 34 19

الطور 40 29

طابا 39 28

شرم الشيخ 42 31

الاسكندرية 35 25

العلمين 34 24

مطروح 32 25

السلوم 41 24

سيوة 41 26

رأس غارب 41 31

الغردقة 41 32

سفاجا 41 30

مرسى علم 40 31

شلاتين 43 31

حلايب 37 29

أبو رماد 42 29

رأس حدربة 36 30

الفيوم 39 27

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 43 29