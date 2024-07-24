بينها زهراء مدينة نصر.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم لمدة 14 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه، اليوم الأربعاء، في عدد 8 مناطق على رأسها جميع مراحل زهراء مدينة نصر، لمدة 14 ساعة، بداية من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 2 ظهر الخميس.

وأرجعت الشركة في بيان، هذا الانقطاع إلى تحويل مسار خط الطرد بقطر 1000 مم في رافع الاستثمار، والذي يتعارض مع غرفة الدفع الخاصة بالخطوط الطاردة لمحطة أبو عويقل الجديدة بقطر 1400 مم.

وتشمل المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه: جميع مراحل زهراء مدينة نصر، إسكان الضباط (2000-4000)، إسكان زاهر، جبل الكعبة، مدينة هليوبوليس الجديدة بالحي العاشر، والمرحلتين 5 و6 بمدينة الأمل في مدينة نصر.

كما ستشهد مناطق أخرى ضعفاً في ضغط المياه مثل: المنطقة الأولى والثانية بمدينة الأمل، منطقة الاستثمار بالمقطم، وزهراء المعادي.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.. كما وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال على الخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.